17 ноября 2025 в 21:28

Кидаю семена в сугроб — вырастает яркая клумба: этот цветок приживается на 100%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Семена календулы можно сеять в ноябре прямо в снег — кидаю семена в сугроб, вырастает яркая клумба. Этот цветок обладает феноменальной жизнестойкостью и идеально подходит для подзимнего посева. Приживается на 100%!

Когда снежный покров достигнет 5–10 см, просто разбросайте семена по поверхности сугроба на заранее подготовленную с осени клумбу, слегка притопчите снег или присыпьте рыхлым снежным слоем. Такая посадка имитирует естественный цикл природы — семена пройдут стратификацию, а весной талые воды втянут их в почву на оптимальную глубину. Календула, посеянная по первому снегу, всходит одной из первых, формирует крепкие закаленные кусты и зацветает на 2–3 недели раньше весенних посевов.

Ее яркие оранжевые и желтые «солнышки» будут украшать сад с июня до поздней осени. Календула прекрасно размножается самосевом, так что, посадив ее однажды, вы получите цветущую клумбу на много лет вперед.

Дарья Иванова
Д. Иванова
