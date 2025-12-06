Король вертикального озеленения: за один сезон создаст живой ковер с сотнями крупных цветов

Если вы ищете растение для украшения стены беседки или забора, обратите внимание на клематис — короля вертикального озеленения. Эта лиана способна за один сезон создать живой ковер, усыпанный сотнями крупных цветов.

Современные сорта клематисов поражают разнообразием форм и окрасок — от нежных белых и розовых до насыщенных фиолетовых и бархатисто-пурпурных оттенков, с махровыми и простыми цветками. Растение легко взбирается по опорам, цепляясь черешками листьев, и может достигать высоты 2–4 метра. Клематис цветет с июня по сентябрь, создавая непрерывную феерию красок. Он неприхотлив в уходе: нуждается только в правильной обрезке по группе, регулярном поливе и солнечном местоположении.

Особенно эффектно смотрятся сорта с контрастной серединкой и волнистыми краями лепестков. Посадив клематис у беседки или забора, вы получите готовый ландшафтный шедевр, который станет центром внимания и предметом гордости вашего сада!

Ранее был назван многолетник, который пышно цветет 100 дней без перерыва и не ломается даже под ливнем.