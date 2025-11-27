День матери
27 ноября 2025 в 11:23

Пышно цветет 100 дней без перерыва и не ломается даже под ливнем: многолетник — фаворит клумб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот многолетник — фаворит клумб и воплощение мечты садовода: он, необычайно красив, пышно цветет 100 дней без перерыва с июля до сентября, наполняя сад пьянящим сладким ароматом, и обладает железной выносливостью.

Настоящим сокровищем для вашей дачи, способным затмить многие капризные культуры, станет флокс метельчатый. Его мощные кусты, усыпанные крупными шапками соцветий всех оттенков розового, малинового, сиреневого и белого, не боятся летнего зноя и устойчивы даже к сильным ветрам и дождям — не ломаются даже под ливнем.

Флокс прекрасно зимует без укрытия, быстро разрастается и не требует сложного ухода. Достаточно посадить его на солнечном месте в плодородную почву, и он будет десятилетиями радовать вас своим роскошным видом, создавая в саду атмосферу пышного праздника, который не испортят ни жара, ни непогода.

Ранее был назван многолетник, который выживет в дождь, мороз и засуху.

