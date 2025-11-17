Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Выживет в дождь, мороз и засуху: многолетник для регионов с суровым климатом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Лилейник гибридный — это идеальный многолетник для российского климата, который демонстрирует удивительную жизнестойкость в любых погодных условиях. Он выживет в дождь, мороз и засуху.

Этот цветок хорош своим разнообразием: современные сорта предлагают широчайшую палитру оттенков — от нежных пастельных до насыщенных пурпурных и почти черных, с цветами разнообразной формы диаметром до 15–20 см. Его мощная корневая система легко переносит как осенние затяжные дожди, так и летнюю засуху, а морозостойкость делает его надежным многолетником даже для регионов с суровым климатом.

Лилейник практически не поражается вредителями и болезнями, а его густая листва эффективно подавляет сорняки. Цветение продолжается с июня по август, когда каждый цветок живет всего один день, но ежедневно раскрываются новые бутоны, создавая эффект непрерывного праздника. При этом лилейник прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, довольствуясь минимальными подкормками и поливом только в засушливые периоды.

Ранее был назван цветок, который превращается в пышные шары: круче петуний и других однолетников.

