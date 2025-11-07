Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 22:46

Круче петуний и других однолетников: цветок, который превращается в пышные шары

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всего одно растение калибрахоа способно превратить ваш сад, веранду или балкон в настоящий цветочный водопад, усыпанный сотнями миниатюрных колокольчиков. Эта роскошная красавица круче петуний и других однолетников!

Главные преимущества калибрахоа — невероятная энергия роста, устойчивость к дождю и ветру и способность цвести без перерыва с мая до самых заморозков, превращаясь в сплошные цветущие шары. Дачники и садоводы ценят ее за удивительную универсальность: она идеально подходит для подвесных кашпо, украшения балконов и создания ярких акцентов в саду.

Растение любит солнечные места, достаточно засухоустойчиво и при регулярных подкормках отвечает фейерверком из цветов всех оттенков — от нежных пастельных до насыщенных фиолетовых, красных и желтых.

Ранее был назван многолетник, который можно сажать до конца ноября: цветок для «безнадежных» условий.

Дарья Иванова
Д. Иванова
