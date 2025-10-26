В холодную погоду до конца ноября сажайте этот многолетник: цветок для «безнадежных» условий

Если вы упустили сроки осенней посадки, не переживайте — аквилегия (водосбор) идеально подходит для посева в холодную дождливую погоду до конца ноября. Смело сажайте этот многолетник!

Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы и слегка присыпьте землей — природа сделает все остальное. Аквилегия не только выдерживает посадку в промерзшую землю, но и нуждается в естественной стратификации холодом для успешного прорастания. Уже весной вы увидите дружные всходы, а в следующем сезоне аквилегия подарит вам изящные цветы с причудливыми шпорцами всех оттенков розового, синего, белого и желтого.

Это цветок для «безнадежных» условий, отличается феноменальной выносливостью: он морозоустойчив, растет в полутени и не требует особого ухода. Аквилегия будет годами украшать ваш сад, создавая воздушные композиции и придавая клумбе особое очарование.

