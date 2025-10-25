Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 19:11

Посадила в зиму — всё лето любовалась! Кремовые шарики, которые не боятся ни жары, ни стужи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти бархатцы полностью меняют представление о привычных нам желто-оранжевых соцветиях. Нежные кремово-белые шары диаметром до 10 см с золотистой сердцевиной выглядят изысканно и благородно, напоминая скорее хризантемы, чем традиционные бархатцы. Их элегантная окраска и идеальная шаровидная форма создают ощущение праздника и легкости в саду. Сорт отличается мощными кустами высотой до 40 см, которые сохраняют компактность и обильно цветут с июня до первых заморозков.

Посев под зиму — залог крепкой рассады и раннего цветения!
В конце октября — начале ноября выберите солнечный участок с рыхлой почвой. Семена разложите по поверхности и присыпьте слоем земли 1–1,5 см. Можно слегка уплотнить почву и замульчировать торфом. Весной, после схода снега, появятся дружные всходы. Когда сеянцы подрастут, проредите их, оставив между растениями 20–25 см. Бархатцы «уайт голд максимум» неприхотливы: они засухоустойчивы, не требуют частых подкормок и обладают естественной устойчивостью к болезням и вредителям. Их фитонцидные свойства защитят соседние растения от нематод и грибковых заболеваний. Эти бархатцы идеально подходят для бордюров, клумб и контейнерного выращивания, сохраняя безупречный вид даже в дождливую погоду.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
