Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — и ваш сад укроет ковер из кремовых шариков! Многолетник-очарование без капризов и хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда слышишь слово «бархатцы», сразу представляются ярко-оранжевые или желтые соцветия. Но сорт «белоснежка» ломает все стереотипы! Эти удивительные бархатцы поражают нежными кремово-белыми цветами, похожими на кружевные снежинки. Плотные шаровидные кустики высотой 30–40 см усыпаны многочисленными соцветиями, создавая эффект свежевыпавшего снега посреди лета. Особое очарование придает легкий зеленоватый оттенок в центре каждого цветка, подчеркивающий их чистую белизну. Но главное, эти бархатцы сохраняют все лучшие качества своего вида: они засухоустойчивы, не боятся дождей и цветут с июня до первых заморозков.

Чтобы получить раннее и пышное цветение, я сею «белоснежку» исключительно под зиму. В конце октября, когда установится стабильно холодная погода, я делаю неглубокие бороздки на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Семена распределяю достаточно редко, присыпаю сухой землей и слегка уплотняю поверхность. Никакого полива! Зимние морозы проводят естественную стратификацию, а весеннее солнце пробуждает семена к жизни. Всходы появляются дружные и крепкие. Такие растения вырастают более закаленными, раньше зацветают и образуют особенно пышные кустики. «Белоснежка» прекрасно смотрится в бордюрах, контейнерах и на альпийских горках, создавая элегантный контраст с традиционными желто-оранжевыми сортами. Эти бархатцы особенно хороши в вечернее время, когда их белые соцветия словно светятся в сумерках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Общество
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Посадила в зиму — всё лето любовалась! Кремовые шарики, которые не боятся ни жары, ни стужи
Общество
Посадила в зиму — всё лето любовалась! Кремовые шарики, которые не боятся ни жары, ни стужи
Посадите в ноябре — весной расцветут раньше тюльпанов! Цветки-жемчужинки выглядят ярко и богато
Общество
Посадите в ноябре — весной расцветут раньше тюльпанов! Цветки-жемчужинки выглядят ярко и богато
Беру пакет семян и просто сыплю на землю — весной в саду разноцветный парад! Многолетник-сказка украсит любую клумбу
Общество
Беру пакет семян и просто сыплю на землю — весной в саду разноцветный парад! Многолетник-сказка украсит любую клумбу
рецепты
бархатцы
дачники
многолетники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме обмана с доставкой из маркетплейса
В Стамбуле сотрудники аэропорта спасли сбежавшую кошку россиянки
«Нужно относиться серьезно»: Трамп назвал самых сильных мировых лидеров
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 ноября: инфографика
«Не принимаем»: Федерация еврейских общин резко ответила муфтию Чечни
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 ноября
«Вернитесь в реальность»: Испания выступила с призывом из-за «Буревестника»
ПВО уничтожила 64 беспилотника ВСУ над Россией ночью
Насильно мобилизованный украинец взорвал гранату рядом с военкоматом
Селедка под шубой из СССР — рецепт родом из детства! Просто и вкусно
Что значит видеть во сне рождение сына: советы экспертов по сновидениям
Трамп назвал срок завершения украинского конфликта
Российские силы не уступили ВСУ у Юнаковки
«У нас дети»: бойцы ВС РФ взяли в плен двух солдат ВСУ под Донецком
Губерниев рассказал о самом памятном моменте, связанном с Плющенко
Кошмарный ноябрь: -30, дождь со снегом, ураганный ветер — прогноз погоды
Более 300 тел погибших от рук ВСУ вывезли из Суджи
Рождение дочки во сне: что говорит сонник и кому он прогнозирует счастье
Трамп ужаснулся распрям в британской королевской семье
Поразили одну из крупнейших ТЭС Украины: успехи ВС РФ к утру 3 ноября
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.