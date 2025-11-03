Посадите в ноябре — и ваш сад укроет ковер из кремовых шариков! Многолетник-очарование без капризов и хлопот

Когда слышишь слово «бархатцы», сразу представляются ярко-оранжевые или желтые соцветия. Но сорт «белоснежка» ломает все стереотипы! Эти удивительные бархатцы поражают нежными кремово-белыми цветами, похожими на кружевные снежинки. Плотные шаровидные кустики высотой 30–40 см усыпаны многочисленными соцветиями, создавая эффект свежевыпавшего снега посреди лета. Особое очарование придает легкий зеленоватый оттенок в центре каждого цветка, подчеркивающий их чистую белизну. Но главное, эти бархатцы сохраняют все лучшие качества своего вида: они засухоустойчивы, не боятся дождей и цветут с июня до первых заморозков.

Чтобы получить раннее и пышное цветение, я сею «белоснежку» исключительно под зиму. В конце октября, когда установится стабильно холодная погода, я делаю неглубокие бороздки на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Семена распределяю достаточно редко, присыпаю сухой землей и слегка уплотняю поверхность. Никакого полива! Зимние морозы проводят естественную стратификацию, а весеннее солнце пробуждает семена к жизни. Всходы появляются дружные и крепкие. Такие растения вырастают более закаленными, раньше зацветают и образуют особенно пышные кустики. «Белоснежка» прекрасно смотрится в бордюрах, контейнерах и на альпийских горках, создавая элегантный контраст с традиционными желто-оранжевыми сортами. Эти бархатцы особенно хороши в вечернее время, когда их белые соцветия словно светятся в сумерках.

