26 октября 2025 в 16:48

Растение, которое не боится жары и дождей: создает цветущие шары от белых до малиновых оттенков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Садовая пеларгония — идеальное решение для тех, кто хочет наслаждаться красивым садом. Ее главное преимущество — невероятно продолжительное цветение с мая до первых заморозков, причем растение не боится жары и дождей.

Пеларгония отличается засухоустойчивостью, не требует частых подкормок и прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Уникальность этого растения — в его ароматных листьях, которые отпугивают насекомых-вредителей и очищают воздух.

Особенно хороша пеларгония в контейнерах, подвесных кашпо и бордюрных посадках, где создает пышные цветущие шары ярких оттенков — от белоснежного до малинового и пурпурного. Этот цветок — настоящая находка для садоводов, ценящих время, но желающих иметь ухоженный и красочный сад!

Ранее был назван цветок, которому не нужен полив. Больше не нужно таскать лейки!

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
