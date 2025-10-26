Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 19:32

Российскую школьницу по дороге домой изувечил незнакомец

В Омске прохожий изрезал лицо 11-летней девочке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омске ведется розыск мужчины, который напал на 11-летнюю девочку, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Официально инцидент пока не комментировали ни МВД, ни Следственный комитет.

Девочка возвращалась домой из школы искусств, когда к ней подошел незнакомец и спросил, где находится магазин. Когда она повернулась, чтобы показать направление, мужчина ударил ее по голове, а затем начал наносить удары острым предметом по лицу. В результате у девочки остались порезы на лице и руках.

Ранее в Екатеринбурге подростки толпой избили пенсионера, который сделал им замечание. Мужчина попросил их не курить и не использовать матерные слова. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».

До этого в Ярославле водитель автобуса избил пешехода, который сделал ему замечание. Очевидцы утверждают, что пешеход возмутился, когда автобус наехал на пешеходный переход. Словесный конфликт быстро перерос в драку. На кадрах заметно, как водитель наносит удар пешеходу, после чего тот падает на дорогу, ударяясь головой об асфальт.

Российскую школьницу по дороге домой изувечил незнакомец
