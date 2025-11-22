Наводнения и оползни в популярной для россиян стране убили уже 55 человек

Число погибших в результате масштабных наводнений и оползней в центральных районах Вьетнама достигло 55 человек, сообщает Bangkok Post. 13 человек продолжают считаться пропавшими без вести. Наиболее серьезному разрушению подверглись провинции Даклак, Кханьхоа и Зялай, где проливные дожди вызвали масштабные затопления и сход оползневых масс.

Стихийное бедствие повредило или полностью уничтожило свыше 200 тыс. жилых домов, образовательных учреждений, медицинских пунктов и административных зданий. Экономический ущерб народному хозяйству региона оценивается почти в 9 трлн донгов (более 26 млрд рублей). Были повреждены почти 63 тыс. гектаров сельскохозяйственных посевов и свыше 100 тыс. гектаров фруктовых плантаций.

Ранее сообщалось, что не менее 70 граждан Российской Федерации оказались в зоне масштабного наводнения, охватившего вьетнамскую провинцию Кханьхоа. Стихийное бедствие затронуло несколько районов города Нячанг. Проведение спасательных операций затруднено из-за высокой загруженности экстренных служб и проблем с доступом в некоторые затопленные районы для моторных лодок и специализированной техники.