Названо число жертв наводнений во Вьетнаме

Число жертв наводнений и оползней в Центральном Вьетнаме достигло 41 человека, сообщил Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Наибольший ущерб стихия нанесла провинциям Даклак и Кханьхоа, передает портал Vietnam News Agency.

С 16 по 20 ноября проливные дожди вызвали наводнения и оползни, которые также затронули провинции Ламдонг, Зялай, в том числе города Дананг и Хюэ. По данным источника, в Даклаке погибли 16 человек, в Кханьхоа — 14, в Ламдонге — четыре, в Зялай — трое, в Дананге и Хюэ по два человека.

Кроме того, более 52 тысяч домов оказались повреждены и затоплены, уничтожено около 2,1 тысяч гектаров фруктовых плантаций и более 30 тысяч голов скота и птицы. На ключевых дорогах центрального региона зарегистрировано более 30 оползней и подтоплений, на провинциальных дорогах — свыше 140 случаев.

Ранее генеральное консульство России в Хошимине сообщило, что не менее 70 российских граждан оказались в зоне масштабного наводнения во вьетнамской провинции Кханьхоа, включая популярный курорт Нячанг. Спасательные работы затруднены из-за перегруженности служб и труднодоступности местности. Проводится мониторинг ситуации.