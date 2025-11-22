Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 11:11

В Госдуме раскрыли результаты ограничения звонков в мессенджерах

Депутат Боярский: благодаря ограничениям на звонки мошенничество сократилось

Сергей Боярский Сергей Боярский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Количество звонков мошенников с использованием WhatsApp и Telegram сократилось благодаря ограничениям на звонки в этих мессенджерах, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, которые передает ТАСС, таким образом, это решение оказалось оправданным.

Считаю его абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан, — сказал парламентарий.

Депутат сообщил, что в отличие от иностранных сервисов, в российском мессенджере MAX создана принципиально новая система защиты, включающая специальную службу быстрого реагирования на обращения пользователей. Он добавил, что благодаря этому многие сомнительные профили и попытки совершения противоправных деяний были своевременно заблокированы. Эти факты, по мнению парламентария, позволяют уверенно утверждать, что MAX имеет перспективы развития безопасной среды, способной минимизировать риск мошенничества.

Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram в ответ на попытки использования их для преступной деятельности. В результате в южных регионах России возникли технические проблемы с работой этих платформ.

