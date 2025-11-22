Международный муниципальный форум стран БРИКС
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС России

Кимаковский: ВС России зачистили опорный пункт на востоке Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские войска зачистили от ВСУ крупный опорный пункт на востоке Константиновки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые передает ТАСС, на этом участке фронта ВС РФ продолжают развивать наступление. В Минобороны РФ данные факты не подтверждали.

На востоке Константиновки наши штурмовые группы зачистили крупный опорный пункт, — сказал Кимаковский.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские вооруженные силы продолжают активные действия в районе населенного пункта Иванополье под Константиновкой. По его словам, ситуация характеризуется как напряженная, с постоянными городскими боями. В Минобороны РФ данные факты не подтверждали.

До этого военный аналитик Борис Рожин указывал, что украинские войска лишились контроля над большей частью Красноармейска, но предпринимают попытки восстановить связь с окруженным гарнизоном путем контратак. По его оценке, сложная оперативная обстановка сложилась для ВСУ и на прилегающих к городу участках фронта.

