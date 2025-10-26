Посадите в ноябре — весной сад утонет в лиловых цветах! Многолетник-нежность дарит щедрое цветение уже в первый год

Статица, известная также как кермек или бессмертник, — это удивительное растение, способное превратить любой сад в яркий ковер с минимальными усилиями с вашей стороны. Ее главное преимущество — невероятная жизнестойкость: она легко переносит засуху, бедные почвы и соленые ветра, что делает ее идеальной для участков со сложными условиями. С июля до поздней осени статица покрывается облаком мелких, но очень выразительных цветков всех оттенков радуги — от нежно-лилового и сиреневого до солнечно-желтого и белоснежного. Эти цветы прекрасно стоят в срезке, сохраняя форму и цвет месяцами, за что их особенно ценят создатели зимних букетов и флористы.

Посев под зиму — залог раннего и пышного цветения!

В конце октября — начале ноября выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой (статица не выносит застоя влаги). Семена распределите по поверхности, слегка вдавите в грунт и присыпьте тонким слоем песка. Никакого полива не требуется — осенней влаги и снежного покрова будет достаточно. Весной, когда почва прогреется, появятся дружные всходы. Проредите их, оставив между растениями 25–30 см. Дальнейший уход прост: прополка по необходимости и умеренный полив только в длительную засуху. Подкормки не обязательны, но легкое удобрение для цветущих растений в начале лета усилит яркость красок. Уже в первый год статица подарит вам щедрое цветение, которое с каждым сезоном будет становиться только пышнее.

