«Не к нам вопрос»: Волкова о новом альбоме t.A.T.u. «В Поднебесной»

Участница группы t.A.T.u. Юлия Волкова рассказала «Пятому каналу», что коллектив не имеет отношения к выпуску якобы нового альбома «В Поднебесной». Отмечается, что накануне сборник треков под именем популярной группы вышел на стриминговых площадках.

Не знаем. Это не к нам вопрос, — подчеркнула Волкова.

Альбом «В Поднебесной» выпустили 24 октября 2025 года. В него вошли 12 композиций, некоторые из них были выпущены ранее.

До этого группа впервые за последние 15 лет вновь появилась на сцене в Москве. Выступление состоялось в концертном зале Tau. Участница группы Лена Катина объяснила, что причиной воссоединения коллектива стали многочисленные письма от фанатов и неизменная популярность творчества t.A.T.u. По ее словам, их песни до сих пор остаются востребованными, особенно среди молодежи.

До этого стало известно, что группа t.A.T.u. после воссоединения готова выступать на частных мероприятиях за 10 млн рублей. За указанную сумму Волкова и Катина будут 45 минут петь свои легендарные хиты 2000-х. В райдер артисток входят машина представительского класса не старше трех лет, гримерка и визажист.