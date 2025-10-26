Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 19:19

«Не к нам вопрос»: Волкова о новом альбоме t.A.T.u. «В Поднебесной»

В t.A.T.u. заявили, что не имеют отношения к новому альбому «В Поднебесной»

Юлия Волкова Юлия Волкова Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Участница группы t.A.T.u. Юлия Волкова рассказала «Пятому каналу», что коллектив не имеет отношения к выпуску якобы нового альбома «В Поднебесной». Отмечается, что накануне сборник треков под именем популярной группы вышел на стриминговых площадках.

Не знаем. Это не к нам вопрос, — подчеркнула Волкова.

Альбом «В Поднебесной» выпустили 24 октября 2025 года. В него вошли 12 композиций, некоторые из них были выпущены ранее.

До этого группа впервые за последние 15 лет вновь появилась на сцене в Москве. Выступление состоялось в концертном зале Tau. Участница группы Лена Катина объяснила, что причиной воссоединения коллектива стали многочисленные письма от фанатов и неизменная популярность творчества t.A.T.u. По ее словам, их песни до сих пор остаются востребованными, особенно среди молодежи.

До этого стало известно, что группа t.A.T.u. после воссоединения готова выступать на частных мероприятиях за 10 млн рублей. За указанную сумму Волкова и Катина будут 45 минут петь свои легендарные хиты 2000-х. В райдер артисток входят машина представительского класса не старше трех лет, гримерка и визажист.

t.A.T.u.
Юлия Волкова
альбомы
группы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позор»: Лавров пристыдил Киев за выпады о детях
Чем отличаются латте, капучино, флэт уайт, раф и моккачино
Лавров обозначил реальное отношение Москвы к Трампу
Александрова, переезд в Ригу, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Побоище мигрантов в Москве, отмена Лепса, лютая зима в РФ: что будет дальше
Концерт BLIZKEY во Владикавказе кончился массовой дракой
Лавров раскрыл очевидный план ЕС и Зеленского
«Леденящая душу угроза»: Британию охватила истерика из-за «Буревестника»
«Не территории»: Лавров назвал цель России на Украине
Лавров объяснил контроль земель за пределами Донбасса и Новороссии
В США возмутились пассивности Венгрии в отказе от нефти России
Российскую школьницу по дороге домой изувечил незнакомец
Птица врезалась в самолет с летевшими в Москву россиянами
Юные петербуржцы устроили массовую драку у алкомаркета
Нейросеть спасла россиянина от пятидневного запоя
Слухи о разводе, травма руки, скандал в Шереметьево: как живет Анна Уколова
«Не к нам вопрос»: Волкова о новом альбоме t.A.T.u. «В Поднебесной»
Мэру Гюмри предъявили новое обвинение из-за идеи о союзном государстве с РФ
Запашный заявил, что ушел от любовницы из-за детей
Раскрыта причина смерти актера Геннадия Назарова
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.