В кризисе на Украине для России главными остаются не территории, а люди, которые на них проживают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном на сайте Кремля интервью YouTube-каналу «Ультраханг». Он также напомнил, как Киев стирает исторические свидетельства о единстве русских и украинцев.

Для нас дело не в территориях как таковых. Речь о людях, которые веками живут на этих землях. Они строили города, в том числе Одессу — известный город, основанный Екатериной Великой. Ее памятник недавно был снесен режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, который желает забыть страницы истории, тем или иным образом связывающие украинцев и русских. Но этого не будет, — подчеркнул Лавров

Он заявил, что Киев просит заключить режим прекращения огня, чтобы выиграть время для дальнейших боевых действий. Также глава МИД напомнил, что Россия пыталась урегулировать кризис при помощи Минских соглашений, которые отвергла Украина и Запад.

Ранее дипломат уточнил, что Армия России контролирует территории за пределами Донбасса и Новороссии для создания буферной зоны. Она необходима из-за продолжающихся атак Киева на РФ, пояснил Лавров.