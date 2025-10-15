Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:28

Больше не нужно таскать лейки: цветок, которому не нужен полив — он будет ярче без вашего участия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Больше не нужно таскать лейки! Этому многолетнику не нужен полив — он будет ярче цвести без вашего участия. Растение абсолютно неприхотливо: оно не требует подкормок, не боится болезней и прекрасно зимует без укрытия.

Если вы мечтаете о красивой клумбе, но нет времени на регулярный полив и уход, посадите эхинацею пурпурную. Этот удивительный многолетник обладает феноменальной засухоустойчивостью благодаря мощной корневой системе, уходящей глубоко в почву. Эхинацея не просто выживает без полива — она активно цветет с июля по сентябрь, раскрывая свои крупные пурпурно-розовые соцветия с выпуклой сердцевиной.

Для успешного выращивания достаточно посадить эхинацею на солнечном месте с хорошо дренированной почвой — дальше природа сделает все за вас. Яркие «ромашки» эхинацеи не только украсят сад, но и привлекут бабочек. Это идеальный выбор для дачников выходного дня и тех, кто ценит красоту без хлопот.

Ранее был назван цветок для городских клумб и «ленивых» садов — его семена прорастут даже на самой бедной почве.

