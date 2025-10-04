Клуб «Валдай»
04 октября 2025

Эти семена прорастут даже на самой бедной почве: цветок для городских клумб и «ленивых» садов

Этот цветок — беспроигрышный вариант для городских клумб, дачных участков и «ленивых» садов — он будет цвести при полном отсутствии ухода! Его семена прорастут даже на самой бедной почве при октябрьском посеве.

Календула — идеальный цветок для тех, кто хочет яркую клумбу без усилий. Это растение обладает удивительной жизнестойкостью: семена не боятся морозов, проходя естественную стратификацию зимой, а весной дают дружные всходы даже в спартанских условиях. В октябре просто рассыпьте семена по поверхности земли на солнечном участке, слегка присыпьте грунтом или песком (можно даже не поливать — осенние дожди сделают свое дело) и оставьте до весны.

Календула взойдет одной из первых, а с июня до заморозков будет цвести яркими оранжевыми или желтыми «солнышками», не требуя полива, подкормок и прополки. Этот цветок не только украшает сад, но и оздоравливает почву, отпугивает вредителей.

