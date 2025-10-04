Цветок, который не нуждается в подкормках, поливе и обрезке: сажаешь в октябре, и все

Эхинацея пурпурная — настоящий чемпион по выносливости и продолжительности цветения, который будет украшать ваш сад с июня до сентября без перерыва. Сажаешь в октябре — и все, больше ничего не нужно.

Этот многолетник обладает уникальной способностью цвести на любой почве — от песчаной до глинистой, выдерживает засуху и проливные дожди, не боится болезней и вредителей. В октябре посадите деленки корневища или семена на солнечном участке, просто присыпав их землей на 1–2 см — эхинацея не требует специальной подготовки почвы или укрытия на зиму. Весной растение тронется в рост, а летом раскроет крупные ромашковидные цветы с выпуклой сердцевиной, привлекая в сад бабочек и пчел.

Современные сорта поражают разнообразием окрасок: от традиционного пурпурного до белого, желтого, персикового и даже махровых форм. Эхинацея не нуждается в подкормках, поливе и обрезке — достаточно удалять увядшие цветоносы для продления цветения.

