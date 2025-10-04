Один полив за сезон и никакого ухода! Махровое конфетти на участке все лето нон-стоп

Когда осенью большинство цветов уже готовится к покою, эта астра только выходит на сцену во всей своей красе! Её густые кусты буквально усыпаны сотнями сиренево-лиловых, розовых или белых цветков, создавая в саду яркие пятна, которые видны издалека. Это растение — настоящий подарок для тех, кто хочет продлить летнее настроение до самых заморозков. Оно прекрасно смотрится в групповых посадках, создавая пышные куртины, и совершенно неприхотливо в уходе. Астра новобельгийская хорошо зимует в нашем климате и с каждым годом становится только пышнее.

Самый простой способ вырастить эту красавицу — посеять семена под зиму. Я делаю это в ноябре, когда температура стабильно держится около нуля. На подготовленную грядку с рыхлой землей просто раскладываю семена по поверхности, слегка вдавливаю их и присыпаю тонким слоем песка или просеянного компоста. И всё! Можно спокойно забыть о посевах до весны. Стратификация в естественных условиях сделает свое дело — семена дружно взойдут, когда придет их время. Весной останется только проредить всходы, а к осени вы получите крепкие растения, которые на следующий год уже зацветут. Астра новобельгийская предпочитает солнечные места, но мирится и с легкой полутенью. Она засухоустойчива, но в жаркое лето полив сделает цветение еще более обильным. Это растение, которое годами будет радовать вас без особых хлопот!

