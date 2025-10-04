Котовник — выносливый любимец садоводов: в его аромате переплетаются ноты розы, герани и лимона

Котовник (Nepeta) — ароматный, выносливый и благодарный любимец садоводов. Это многолетнее растение, которое всё чаще становится звездой садовых композиций. Его изящные кустики высотой от 30 до 80 см отличаются пышными ветвями, серо-зелёной листвой и колосовидными соцветиями нежных оттенков — от голубого и лавандового до фиолетового. Цветёт котовник долго и щедро — с конца июня и до первых заморозков, превращая клумбы и бордюры в живое облако цвета и аромата.

Запах котовника — особый повод для восхищения. В нём переплетаются ноты розы, герани и лимона. Аромат не только радует человека, но и привлекает пчёл и бабочек, превращая сад в уютный уголок живой природы. При этом растение отпугивает комаров и тлю — приятный бонус для тех, кто любит проводить вечера на свежем воздухе.

С точки зрения практичности котовник почти идеален: он зимостоек (выдерживает морозы до –25 °C), хорошо переносит засуху и может расти на одном месте 5–7 лет без пересадки. Предпочитает солнечные участки и лёгкие, дренированные почвы. Минимум ухода — максимум пользы и эстетики: именно за это садоводы ценят котовник, называя его «лавандой для северных садов».

