04 октября 2025 в 06:35

Посадите в октябре — лиловые свечи взойдут без всякого ухода! Этот многолетник украсит любую клумбу. Мисс «Нежность»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Прунелла «Лесная фея» — это скромное очарование, которое покоряет с первого взгляда! Ее нежные сиренево-фиолетовые соцветия украшают сад с июня до сентября, создавая ощущение сказочного луга. Этот многолетник — настоящая находка для тех, кто ценит в растениях не только красоту, но и несгибаемый характер. Его жизнестойкость поражает — он зимостоек, не боится болезней и прекрасно чувствует себя даже в самых суровых условиях. Самое удивительное в «Лесной фее» — ее феноменальная способность к самосеву. Однажды поселив ее в своем саду, вы будете встречать все новые и новые куртинки в самых неожиданных местах, и каждый раз это будет приятный сюрприз.

Но главный секрет легкого выращивания — подзимний посев. Я просто разбрасываю мелкие семена по поверхности уплотненной земли в ноябре, когда ударят первые заморозки, и слегка присыпаю песком. И всё! Можно с чистой совестью забыть о них до весны. Стратификация в природных условиях делает свое дело — семена просыпаются именно тогда, когда им наиболее комфортно. Всходы появляются крепкие и дружные. Растение совершенно нетребовательно к почвам, мирится с полутенью, но пышнее всего цветет на солнышке. Оно быстро разрастается в аккуратные коврики, подавляя сорняки, и становится идеальным почвопокровником. Прунелла не требует почти никакого ухода, кроме полива в сильную засуху. Это растение, которое любит вас без лишних хлопот, год за годом даря саду свое нежное и продолжительное цветение.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
