04 октября 2025 в 08:10

Ангарский маньяк сделал признание об орудии убийства

Ангарский маньяк Попков признался, что возил с собой топорик для ремонта

Михаил Попков Михаил Попков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, объяснил наличие топорика в своем автомобиле необходимостью проведения ремонтных работ в приобретенной квартире, пишет РИА Новости. Именно этим инструментом он совершил убийство одной из своих жертв. Всего на счету преступника 89 доказанных эпизодов убийств.

Когда отдыхал после смены, ездил в купленную квартиру делать ремонт, для этого брал с собой рюкзак, в котором были разные мелочи, в том числе небольшой топорик, ацетон в пластиковой бутылке, — говорится в материалах.

Одной из жертв Попкова стала 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в школе города Ангарска. Их встреча произошла в парке «Современник» в 2011 году. Согласно материалам уголовного дела, после жестокого избиения жертвы маньяк нанес ей множественные удары топором по голове, после чего облил тело ацетоном и совершил поджог.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что дело Михаила Попкова демонстрирует всю несостоятельность моратория на применение смертной казни. По его оценке, данный случай фактически представляет собой приговор самому мораторию. Парламентарий обратил внимание на направление в суд очередного уголовного дела в отношении Попкова в Иркутской области. Как полагает Миронов, преступник таким способом «организует себе прогулки» и, вероятно, будет продолжать это делать в дальнейшем.

маньяки
следствие
признания
убийства
