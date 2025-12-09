Московский суд поставил точку в деле задушившего 15 женщин маньяка

Приговор серийному убийце Владимиру Миргороду, известному как душитель, оставили без изменения, сообщила пресс-служба столичных судов. Коллегия отклонила апелляционные жалобы и утвердила второй пожизненный срок лишения свободы.

Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказано в сообщении.

Миргорода признали виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины. В период с 2000 по 2004 год он заманивал жертв предложением подвезти их на машине или вместе выпить, а затем в безлюдных местах совершал над ними насилие и душил. 20 сентября 2003 года он избил до смерти незнакомого мужчину на Дубнинской улице.

В 2012 году Мосгорсуд уже приговорил Миргорода к пожизненному заключению. После этого генетические исследования установили причастность маньяка к новой группе преступлений.

Во время допросов в 2024–2025 годах убийца признался в дополнительных эпизодах убийств и детально описал свои преступления. Судебные заседания по делу завершились в июне 2025 года, новый приговор вступил в законную силу 9 декабря.

Ранее стало известно, что ангарский маньяк Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки жестоких убийств, во время одного из них сломал жертве 10 ребер, пробил череп топором и сжег ее. По данному эпизоду в конце августа 2025 года его приговорили к 9,5 года лишения свободы.