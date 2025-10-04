Военнослужащий Вооруженных сил России из Калининградской области с позывным Рай в одиночку удерживал группу украинских разведчиков численностью в 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Народный фронт. В общей сложности бой продолжался 17 часов. Рай дал подчиненным команду отойти, а сам остался прикрывать отход.

Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным Рай оказался в лесополосе лицом к лицу с вражеской разведкой — численностью в 12 человек. Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход. Бой продолжался 17 часов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за 17 часов бойцу удалось ликвидировать двоих украинских солдат. Он завладел оружием противника, после чего, измотанный, благополучно вернулся к своей группе.

Этот подвиг стал легендой среди бойцов Балтийского батальона, — добавили в Народном фронте.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что российские войска начали целенаправленную охоту на операторов БПЛА украинской армии. По его мнению, она даст хорошие результаты.