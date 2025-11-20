Украинский комик раскрыл, как относится к службе в ВСУ Комик Мацаберидзе заявил, что боится участвовать в боевых действиях

Украинский юморист Эдуард Мацаберидзе заявил, что боится вступать в ВСУ и участвовать в боевых действиях. В беседе с журналисткой Ириной Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он добавил, что не испытывает негативных чувств по отношению к российским коллегам.

Мацаберидзе сообщил, что в начале специальной операции он находился за границей. Он объяснил, что решил не возвращаться на Украину, поскольку полагал, что ему не предоставят шанса снова покинуть страну. Также он отметил, что не считает свое решение предательством родины.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что военнообязанные на Украине платят по $15 тыс. (1,2 млн рублей), чтобы их отпустили из ТЦК. Он назвал происходящее колоссальной коррупцией. По словам парламентария, сотрудники ТЦК нарушают права людей и не стесняются применять физическую силу.