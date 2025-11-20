В эфире «Жужжалки» прозвучало слово «коммерсант» УВБ-76 вышла в эфир со словом «коммерсант»

УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «коммерсант», следует из сообщения Telegram-канала «УВБ-76 логи». До этого радиостанция вещала три дня назад.

НЖТИ 75206 KOMMEPCAHT 9477 7037, — говорится в сообщении.

Ранее «радиостанция Судного дня» передала новую серию необычных сообщений. Сообщения содержали слова «Латвия», «болонский», «пошлый» и «нантотюк». При этом авторы британского таблоида Express расценили упоминание прибалтийской страны в послании как угрозу для НАТО.

До этого «Жужжалка» передала сообщение со словом «симомор». Оно появилось в эфире в 18:36 мск в четверг, 13 ноября. В этот же день радиостанция передавала слово «ржавленье». УВБ-76 вышла в эфир в 10:55 по московскому времени.

27 октября радиостанция передала два послания со словами «семень» и «блохошри». Сообщение представляло собой шифр «НЖТИ НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030». Значение загадочных посланий остается неизвестным. УВБ-76 действует со времен 1970-х годов и известна своим непрерывным монотонным сигналом, на фоне которого лишь изредка появляются голосовые сообщения.