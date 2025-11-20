Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Тыква и плавленый сыр: неожиданная дружба в тарталетках. Попробуйте!

Тыква и плавленый сыр: неожиданная дружба в тарталетках. Попробуйте!
Кто сказал, что тыква — это только про каши и супы? В дуэте с плавленым сыром она раскрывается совершенно по-новому, создавая невероятно нежную и сладковатую основу для изысканной закуски. Эта начинка для тарталеток станет настоящим открытием для тех, кто устал от привычных сочетаний и ищет вдохновения. Секрет ее особого вкуса — в одном редком ингредиенте, который кардинально меняет текстуру.

Мы предлагаем отказаться от стандартного пюре и приготовить тыкву методом томления в сливках. Это старинный способ, который сегодня почти забыт, но он дает потрясающий кремовый результат.

Ингредиенты (на 12–15 тарталеток):

  • Мякоть тыквы — 300 г

  • Плавленый сыр «Дружба» — 200 г

  • Сливки 33% — 100 мл

  • Мускатный орех — на кончике ножа

  • Молотый белый перец — 1/3 ч. л.

  • Соль — по вкусу

  • Готовые тарталетки — 12–15 шт.

Мякоть тыквы нарезаем мелкими кубиками и тушим на медленном огне в густых сливках 20–25 минут, пока она не станет абсолютно мягкой, но не разварится. После этого в теплую массу вмешиваем знаменитый плавленый сыр «Дружба» — его узнаваемый сливочный вкус идеально гармонирует со сладостью тыквы. Добавляем щепотку мускатного ореха и белого перца для пикантности. Готовая начинка для тарталеток получается бархатистой, воздушной и очень ароматной.

Наполните этой теплой массой хрустящие тарталетки и украсьте веточкой свежей руколы или кедровыми орешками. Контраст температур и текстур подарит незабываемые ощущения. Это блюдо доказывает, что самые простые и доступные продукты в умелых руках превращаются в маленький кулинарный шедевр.

Ранее мы делились с вами рецептом правильной засолки красной икры.

