Салат «Дружба» — бюджетный хит, который обгонит даже оливье

Если нужен салат, который подойдёт и для праздничного стола, и для простого ужина, обратите внимание на «Дружбу». Он напоминает оливье, но готовится из более доступных ингредиентов и остаётся таким же сытным и нежным.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- крупная морковь — 1 шт.;
- плавленый сырок «Дружба» — 1 шт.;
- красная консервированная фасоль — 1 небольшая банка;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить:
- Отварите яйца вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке.
- Морковь отварите и измельчите таким же способом.
- Натрите плавленый сырок, предварительно смазав тёрку маслом, чтобы он не прилипал.
- Измельчите чеснок и смешайте его с майонезом — получится заправка.
- Слейте жидкость из банки с фасолью, добавьте фасоль к овощам и яйцам. Заправьте соусом, приправьте солью и перцем.
Салат можно подавать сразу — он вкусен и без длительной пропитки.
Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!