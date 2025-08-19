Салат «Дружба» — бюджетный хит, который обгонит даже оливье

Если нужен салат, который подойдёт и для праздничного стола, и для простого ужина, обратите внимание на «Дружбу». Он напоминает оливье, но готовится из более доступных ингредиентов и остаётся таким же сытным и нежным.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

крупная морковь — 1 шт.;

плавленый сырок «Дружба» — 1 шт.;

красная консервированная фасоль — 1 небольшая банка;

чеснок — 1-2 зубчика;

майонез — 2–3 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

Отварите яйца вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке. Морковь отварите и измельчите таким же способом. Натрите плавленый сырок, предварительно смазав тёрку маслом, чтобы он не прилипал. Измельчите чеснок и смешайте его с майонезом — получится заправка. Слейте жидкость из банки с фасолью, добавьте фасоль к овощам и яйцам. Заправьте соусом, приправьте солью и перцем.

Салат можно подавать сразу — он вкусен и без длительной пропитки.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!