19 августа 2025 в 11:09

Салат «Дружба» — бюджетный хит, который обгонит даже оливье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если нужен салат, который подойдёт и для праздничного стола, и для простого ужина, обратите внимание на «Дружбу». Он напоминает оливье, но готовится из более доступных ингредиентов и остаётся таким же сытным и нежным.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • крупная морковь — 1 шт.;
  • плавленый сырок «Дружба» — 1 шт.;
  • красная консервированная фасоль — 1 небольшая банка;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке.
  2. Морковь отварите и измельчите таким же способом.
  3. Натрите плавленый сырок, предварительно смазав тёрку маслом, чтобы он не прилипал.
  4. Измельчите чеснок и смешайте его с майонезом — получится заправка.
  5. Слейте жидкость из банки с фасолью, добавьте фасоль к овощам и яйцам. Заправьте соусом, приправьте солью и перцем.

Салат можно подавать сразу — он вкусен и без длительной пропитки.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
