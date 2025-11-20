Юрист рассказал, как правильно украсить автомобиль к Новому году

Юрист рассказал, как правильно украсить автомобиль к Новому году Юрист Поздняков: новогодние украшения на машине не должны мешать безопасности

Новогодние украшения на автомобиле не должны мешать безопасной эксплуатации, рассказал RT юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он отметил, что украшения не должны перекрывать обзор и осветительные приборы.

Украшения не должны нарушать требования к световым приборам автомобиля. Так, если гирлянда мешает нормальной работе штатных осветительных приборов (фар, поворотников, стоп-сигналов), например закрывает их или своим ярким мигающим эффектом создает иллюзию включения сигналов поворота либо аварийной сигнализации, владелец автомобиля может быть предупрежден или оштрафован на сумму 500 рублей, — рассказал Поздняков.

Юрист отметил, что гирлянды не должны визуально напоминать световые сигналы спецслужб. По его словам, в таком случае водителя может ждать лишение права на управление транспортным средством на срок до двух лет.

Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал, что длительный прогрев автомобиля зимой может привести к поломкам двигателя. По его словам, современные автомобили готовы к поездке уже через пару минут.