Юрист рассказал, как правильно украсить автомобиль к Новому году

Новогодние украшения на автомобиле не должны мешать безопасной эксплуатации, рассказал RT юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он отметил, что украшения не должны перекрывать обзор и осветительные приборы.
Украшения не должны нарушать требования к световым приборам автомобиля. Так, если гирлянда мешает нормальной работе штатных осветительных приборов (фар, поворотников, стоп-сигналов), например закрывает их или своим ярким мигающим эффектом создает иллюзию включения сигналов поворота либо аварийной сигнализации, владелец автомобиля может быть предупрежден или оштрафован на сумму 500 рублей, — рассказал Поздняков.
Юрист отметил, что гирлянды не должны визуально напоминать световые сигналы спецслужб. По его словам, в таком случае водителя может ждать лишение права на управление транспортным средством на срок до двух лет.
Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал, что длительный прогрев автомобиля зимой может привести к поломкам двигателя. По его словам, современные автомобили готовы к поездке уже через пару минут.