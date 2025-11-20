Журова раскрыла, сможет ли Фуркад помочь России с допуском на Олимпиаду Журова: экс-биатлонист Фуркад всегда был за спорт и не меняет свою позицию

Бывший французский биатлонист шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад всегда был за спорт и не меняет свою позицию, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она отметила, что президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри нужны единомышленники, которые выступают за допуск спортсменов из любых стран, несмотря на политическую ситуацию и предпочтения международных федераций.

Но поверьте: на мнение Фуркада иностранные журналисты найдут тех, кто скажет, что в случае допуска России Олимпиаду нужно бойкотировать, что большинство спортсменов как раз придерживаются иного мнения, а Фуркад такой один. Но он большой молодец. Фуркад всегда был про спорт, он в этом последователен и не меняет своей позиции. Он за здоровую конкуренцию, поэтому такой спортсмен выиграл столько медалей, — сказала Журова.

Ранее Фуркад заявил о готовности выступить в роли посредника между МОК, Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России. По его словам, ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил шестикратный олимпийский чемпион, IBU придерживается другого мнения.