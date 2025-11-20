Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:04

Журова раскрыла, сможет ли Фуркад помочь России с допуском на Олимпиаду

Журова: экс-биатлонист Фуркад всегда был за спорт и не меняет свою позицию

Мартен Фуркад Мартен Фуркад Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший французский биатлонист шестикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад всегда был за спорт и не меняет свою позицию, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она отметила, что президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри нужны единомышленники, которые выступают за допуск спортсменов из любых стран, несмотря на политическую ситуацию и предпочтения международных федераций.

Но поверьте: на мнение Фуркада иностранные журналисты найдут тех, кто скажет, что в случае допуска России Олимпиаду нужно бойкотировать, что большинство спортсменов как раз придерживаются иного мнения, а Фуркад такой один. Но он большой молодец. Фуркад всегда был про спорт, он в этом последователен и не меняет своей позиции. Он за здоровую конкуренцию, поэтому такой спортсмен выиграл столько медалей, — сказала Журова.

Ранее Фуркад заявил о готовности выступить в роли посредника между МОК, Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России. По его словам, ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил шестикратный олимпийский чемпион, IBU придерживается другого мнения.

Светлана Журова
Госдума
биатлон
Мартен Фуркад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.