Сею под зиму — и весной сад в вишневых шапках! Многолетник-королева

Тысячелистник «Вишнёвая королева» — это бархатный вишнёвый водопад в вашем саду! Его насыщенные вишнёво-красные соцветия, собранные в плотные щитки, напоминают роскошные гроздья и не выгорают даже на палящем солнце. А какой у него характер — настоящий богатырь!

Этот многолетник создан для тех, у кого нет времени на капризных красавцев. Он будет расти практически в любом уголке вашего участка, мирится с бедной почвой и засухой. Его не пугают ни жара, ни холод, он стойко переносит все капризы нашей погоды. Посадите его на самом солнцепеке, и вы увидите, как его вишневые шапки становятся только ярче. Он быстро разрастается в мощные, пышные куртины, но при этом не агрессор. С ним легко подружиться: если куст стал слишком большим, просто острой лопатой отделите часть и подарите друзьям. А еще он — лучший друг для бабочек и пчел, его всегда окружает веселое жужжание. Срезайте его для букетов, он стоит в вазе невероятно долго, а если высушить, то будет напоминать вам о лете всю зиму. Это растение, которое любит вас без лишних хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

