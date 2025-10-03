Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 20:30

Путин насладился звучанием редкого музыкального инструмента

Путин в «Сириусе» послушал концерт для маримбы и струнного оркестра

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин послушал концерт для маримбы и струнного оркестра на базе концертного зала «Сириус», сообщает ТАСС. Солировал лауреат международных конкурсов и победитель Всероссийского конкурса «Созвездие» Андрей Тарануха. Музыкальное сопровождение обеспечивал симфонический оркестр Государственного академического Мариинского театра под художественным руководством народного артиста России Валерия Гергиева.

Во второй части программы прозвучал первый фортепианный концерт Ференца Листа. Сольную партию исполнил другой воспитанник конкурса «Созвездие» — обладатель Гран-при Михаил Пироженко.

Ранее Путин заявил, что возможности образовательного центра «Сириус» в дальнейшем будут только расти. По словам главы государства, на новом историческом этапе роль «Сириуса» в развитии страны должна серьезно укрепиться. Для этого необходимо создавать и испытывать продукты «нового технологического уклада», отметил президент.

В ходе церемонии в концертном центре «Сириус» глава государства также почтил память всех героев, которые отдали жизнь, защищая Родину. Он объявил Героем России Жумабая Раизова, получившего звание посмертно.

Владимир Путин
музыка
искусство
оркестры
Дальше
