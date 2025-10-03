Возможности образовательного центра «Сириус» в дальнейшем будут только расти, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, на новом историческом этапе роль «Сириуса» в развитии страны должна серьезно укрепиться. Для этого необходимо создавать и испытывать продукты «нового технологического уклада», отметил Путин.

Обязательно будем расширять его исследовательскую инфраструктуру для создания и испытания продуктов нового технологического уклада. В целом наращивать возможности «Сириуса», чтобы на новом историческом этапе серьезно возросла его роль в развитии России, — сказал российский лидер.

В ходе церемонии в новом концертном центре «Сириус» Путин также почтил память всех героев, которые отдали жизнь, защищая Родину. Он объявил Героем России Жумабая Раизова, получившего звание посмертно.

По словам Путина, сила России заключается в ее уникальной и суверенной образовательной системе. Он отметил, что этот факт признавали даже оппоненты РФ на протяжении различных исторических периодов.