03 октября 2025 в 20:33

В МО подсчитали количество сбитых дронов ВСУ над Россией за пять часов

МО: шесть дронов ВСУ сбиты над Курской, Белгородской и Брянской областями

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Шесть украинских беспилотников самолетного типа уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. Воздушные цели были ликвидированы над территориями Курской, Белгородской и Брянской областей.

В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино в результате детонации украинского беспилотника пострадала местная жительница. По его данным, женщина получила баротравму, ей была предоставлена медицинская помощь, но она отказалась от помещения в стационар.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки 38 украинских беспилотников повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и автомобиль. По его словам, жертв и пострадавших нет.

