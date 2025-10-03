Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:21

Украинский дрон атаковал торговый центр с посетителями под Курском

Хинштейн: беспилотник ВСУ атаковал торговый центр в слободе Белой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района, заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в результате удара ВСУ были ранены двое мирных жителей.

Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина, — отметил глава региона.

Прибывшие на место медики оказали им первую помощь, госпитализация не потребовалась. Помимо всего прочего, повреждения получил грузовой автомобиль, уточнил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что военнослужащий подразделения «Орлан» погиб в результате атаки со стороны ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что боец попал под удар беспилотника в городе Шебекино. Мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили 945 украинских беспилотников. Также, по информации ведомства, военнослужащим ВС РФ удалось ликвидировать 10 авиабомб и пять крылатых ракет «Нептун».

