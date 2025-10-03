ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю

Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили 945 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также, по информации ведомства, военнослужащим ВС РФ удалось ликвидировать 10 авиабомб и пять крылатых ракет «Нептун».

За неделю средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 17 РСЗО HIMARS и Vampire, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 БПЛА самолетного типа, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, ВСУ лишились 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства. Всего с начала проведения СВО украинская армия потеряла 667 самолетов, 283 вертолета, 87,7 тыс. дронов, более 600 ЗРК и 25,3 тыс. танков, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Для атаки было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.