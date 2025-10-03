Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, для атаки было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, — говорится в сообщении.

Вместе с этим российские войска вошли в село Звановка к югу от Северска. Как уточнил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, расстояние до города быстро сокращается, полукольцо вокруг Северска сжимается. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что на совещании в ресторане «Тбилисо» в Балаклее, который был уничтожен прилетом ракеты, присутствовали инструкторы и офицеры НАТО. Помимо этого, рядом с питейным заведением расположен пункт временной дислокации одной из бригад армии Украины.