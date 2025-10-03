Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино

Военнослужащий подразделения «Орлан» погиб в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, боец попал под удар беспилотника в городе Шебекино. Он получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице.

Сослуживцы оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью, — говорится в сообщении.

Он принес соболезнования родственникам и близким погибшего бойца от себя и от всех жителей региона. Гладков подчеркнул, что Белгородская область никогда не забудет мужество и самоотверженность, проявленные солдатом.

Ранее украинские войска ударили по поселку Разумное в Белгородском районе. В результате загорелись два автомобиля. Как уточнил Гладков, при атаке никто из мирных жителей не пострадал. Власти уточняют информацию о последствиях удара, на месте работают оперативные службы.