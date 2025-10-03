Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 18:14

Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий подразделения «Орлан» погиб в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, боец попал под удар беспилотника в городе Шебекино. Он получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице.

Сослуживцы оперативно доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью, — говорится в сообщении.

Он принес соболезнования родственникам и близким погибшего бойца от себя и от всех жителей региона. Гладков подчеркнул, что Белгородская область никогда не забудет мужество и самоотверженность, проявленные солдатом.

Ранее украинские войска ударили по поселку Разумное в Белгородском районе. В результате загорелись два автомобиля. Как уточнил Гладков, при атаке никто из мирных жителей не пострадал. Власти уточняют информацию о последствиях удара, на месте работают оперативные службы.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
погибшие
бойцы
ВС РФ
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ
В МХТ раскрыли место прощания с Ниной Гуляевой
Гладков рассказал, чем обернулась атака БПЛА ВСУ на Шебекино
Последствия ДТП с участием дочери главаря ОПГ Цапка попали на видео
Москвича вырезали из-под трактора после тест-драйва тюнингованного Camaro
Раскрыта роль миллиардера Сулейманова в громких преступлениях
Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев
В Европе призвали «убрать руки» от активов России
Россиянам до конца 2026 года запретили ловить один вид рыбы на Каспии
Воздушное французское безе: идеальный десерт за минуту
В США началось слушание по приговору P. Diddy
Москвичи столкнутся с перекрытиями дорог в центре из-за одной причины
Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова
Бизнесмен-убийца и похищение подростка ревнивцем: главные ЧП дня
Директор филиала музея ВС России задержан спецслужбой
В России зафиксировали падение выдачи автокредитов
Проект строительства метро за $2,1 млрд заморозили из-за расового скандала
Раскрыта причина смерти голоса многими любимых мультфильмов
Количество жертв страшного ДТП под Владимиром увеличилось
Обвиняемый в убийстве миллиардер Сулейманов не смог разжалобить суд
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.