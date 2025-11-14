СБУ сообщила о задержании экс-бойца ВС России в европейской стране СБУ: в Литве задержали якобы воевавшего в составе ВС России украинца

Служба безопасности Украины задержала в Литве украинца, якобы воевавшего на стороне ВС России. В ведомстве утверждают, что 33-летний мужчина после получения российского паспорта подписал контракт с Минобороны РФ и стал оператором БПЛА.

Оценив риски участия в боях против Сил обороны Украины, боец сбежал с огневых позиций, а затем – в Евросоюз. На территории ЕС фигурант планировал с помощью своего украинского паспорта оформить статус беженца и «залечь на дно», — говорится в сообщении.

Ранее СБУ задержала в Киеве бывшего британского военного инструктора. Мужчину подозревают в шпионаже в пользу России. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Иностранец приехал на Украину в 2024 году, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных. Однако через несколько месяцев он прекратил трудовую деятельность и, как предполагается, начал контактировать с представителями России.

До этого СБУ запретила гражданам публиковать в соцсетях сообщения о поиске без вести пропавших украинских военных. Решение было принято из-за слежки украинских спецслужб за российскими каналами, где размещают данные о потерях ВСУ. Семьи военнослужащих жалуются, что лишились возможности найти близких, исчезнувших на фронте.