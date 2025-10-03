Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 21:00

Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ульяновске мужчина убил жену и двух дочерей, в Архангельске студент устроил резню в техникуме, в Балашихе педофилу не дали похитить девочек с улицы — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Лудоман убил всю семью

В Ульяновске мужчина признался в убийстве 27-летней супруги и двух дочерей в возрасте трех и четырех лет. Днем 1 октября в квартире в Заволжском районе были найдены три трупа.

«В послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске пришедшей навестить внуков бабушкой были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти», — рассказали в региональном управлении СКР.

Причиной трагедии могла стать патологическая зависимость мужа от азартных игр. Мужчина, работавший монтажником пластиковых окон, систематически проигрывал крупные суммы в онлайн-казино, пытаясь отыграться. После убийства мужчина пытался покончить с собой, но был спасен медиками.

Фото: t.me/sledcom_uln*

Отчисленный студент пришел в техникум с ножом

Утром 29 сентября в Архангельский техникум строительства и экономики ворвался с ножом отчисленный из этого учебного заведения студент Артемий Крюков. Он трижды ударил ножом в спину одного из педагогов, а после нанес ему ранение в шею. Также от его ножа пострадали еще один учитель и один из троих студентов, которые задержали нападавшего.

На единственной картинке Крюкова в аккаунте соцсети был мужчина в капюшоне с зажатым в руках огнестрельным оружием. В Сети на изображении опознали Луиджи Манджоне — молодого человека, прославившегося в США после убийства гендиректора страховой компании в 2024 году.

Педофилу не дали украсть девочку

1 октября в подмосковной Балашихе пытались похитить несовершеннолетнюю девочку, которую спасли внимательные граждане. Неизвестный мужчина схватил ребенка за руку и предпринял попытку насильно увести его с собой.

Событие произошло в непосредственной близости от продовольственного магазина. На громкие крики девочки быстро отреагировали оказавшиеся поблизости прохожие, которые вмешались в ситуацию и освободили ребенка из рук незнакомца.

3 октября стало известно о задержании подозрительного мужчины. Им оказался 39-летний уроженец Курганской области. Ему предъявлено обвинение по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего.

Читайте также:

«Интим с 14-летним»: экс-любовница Паши Техника стала педофилкой?

Бьют взрослых и детей: в Москве банда подростков кошмарит район Тушино

Уволенный и оскорбленный: сотрудницу банка убили на работе

Насиловал 10-летнюю падчерицу: как наказали пьющего отчима-педофила

Включал мультики и насиловал: мать помогала сожителю мучить свою дочь

Балашиха
Архангельск
Ульяновск
происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Локомотив» не устоял после удаления Радулова в Омске
Пропавшую под Красноярском семью с ребенком перестали искать
Российский регион отказался от ношения хиджабов в школах
В Петербурге сняли на видео полыхающую на шоссе машину
В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки
Российские ученые совершили прорыв в лечении наследственных болезней
Стала известна новая цена проезда по МСД в часы пик
Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов
Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели
В Белом доме заявили о возможном голосовании по шатдауну
Застрявшую в стене кошку не могли достать четыре дня
Россиянка прошла собеседование на работу и лишилась телефона
Москву накрыл неожиданный туристический бум из-за рубежа
Названо число убитых после атаки США по нарко-кораблю
Свириденко пошутила о карьерных предпочтениях на встрече G7
В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело африканки
В МО подсчитали количество сбитых дронов ВСУ над Россией за пять часов
Полицейский попросил у украинца документы, а получил удар ножом
Биржа труда Новосибирска: как получить пособие и найти работу в 2025 году
Путин насладился звучанием редкого музыкального инструмента
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.