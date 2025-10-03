Лудоман-убийца, педофил-похититель и студент-мясник: главные ЧП недели

В Ульяновске мужчина убил жену и двух дочерей, в Архангельске студент устроил резню в техникуме, в Балашихе педофилу не дали похитить девочек с улицы — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Лудоман убил всю семью

В Ульяновске мужчина признался в убийстве 27-летней супруги и двух дочерей в возрасте трех и четырех лет. Днем 1 октября в квартире в Заволжском районе были найдены три трупа.

«В послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске пришедшей навестить внуков бабушкой были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти», — рассказали в региональном управлении СКР.

Причиной трагедии могла стать патологическая зависимость мужа от азартных игр. Мужчина, работавший монтажником пластиковых окон, систематически проигрывал крупные суммы в онлайн-казино, пытаясь отыграться. После убийства мужчина пытался покончить с собой, но был спасен медиками.

Фото: t.me/sledcom_uln*

Отчисленный студент пришел в техникум с ножом

Утром 29 сентября в Архангельский техникум строительства и экономики ворвался с ножом отчисленный из этого учебного заведения студент Артемий Крюков. Он трижды ударил ножом в спину одного из педагогов, а после нанес ему ранение в шею. Также от его ножа пострадали еще один учитель и один из троих студентов, которые задержали нападавшего.

На единственной картинке Крюкова в аккаунте соцсети был мужчина в капюшоне с зажатым в руках огнестрельным оружием. В Сети на изображении опознали Луиджи Манджоне — молодого человека, прославившегося в США после убийства гендиректора страховой компании в 2024 году.

Педофилу не дали украсть девочку

1 октября в подмосковной Балашихе пытались похитить несовершеннолетнюю девочку, которую спасли внимательные граждане. Неизвестный мужчина схватил ребенка за руку и предпринял попытку насильно увести его с собой.

Событие произошло в непосредственной близости от продовольственного магазина. На громкие крики девочки быстро отреагировали оказавшиеся поблизости прохожие, которые вмешались в ситуацию и освободили ребенка из рук незнакомца.

3 октября стало известно о задержании подозрительного мужчины. Им оказался 39-летний уроженец Курганской области. Ему предъявлено обвинение по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего.

