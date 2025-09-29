Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 21:00

Резня в техникуме и «кровавый спорт» на даче: главные ЧП дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Архангельске отчисленный студент устроил поножовщину, в Подмосковье дачник-кикбоксер избил односельчанок, в Саратовской области опекуны несколько лет скрывали факт убийства ребенка — NEWS.ru рассказывает громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Отчисленный студент бросился с ножом на преподавателей

Утром в Архангельский техникум строительства и экономики ворвался отчисленный из этого учебного заведения студент Артемий Крюков. Он трижды ударил ножом в спину одного из педагогов, а после нанес ранение в шею. После от его ножа пострадали еще один учитель и один из троих студентов, которые задержали нападавшего.

На единственной картинке Крюкова в аккаунте соцсети был мужчина в капюшоне с зажатым в руках огнестрельным оружием. В Сети на изображении опознали Луиджи Манджоне — молодого человека, который в 2024 году в США убил гендиректора страховой компании.

О Крюкове известно, что он плохо учился, серьезно увлекался авиамоделированием и занимал призовые места на профильных конкурсах. А незадолго до нападения сделал в игре Minecraft подобие техникума, в который вбегал и уничтожал там онлайн-персонажей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чемпион по кикбоксингу избил односельчанок

Кровавая бойня произошла в Раменском, пишет aif.ru. Жители дачного поселка Никитские пруды были недовольны громким рэпом, сотрясавшим округу в одном их домов. Разбираться с соседями отправились три женщины. Их избил чемпион мира по кикбоксингу Евгений.

«Гулянка была в доме, которым владеет наш сосед Геворг. Он жил сначала один, теперь с гражданской женой, юной девушкой. Недавно купил дорогую мощную колонку. И очень ею гордился. Но тогда весь поселок просто устал от этих басов», — рассказала жительница поселка Наталья.

Врачи скорой оказали пострадавшим помощь, полицейские составили протокол. Через несколько дней, по словам Натальи, было возбуждено дело по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — четыре месяца ареста.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Опекуны шесть лет скрывали труп ребенка

35-летний мужчина и его мать в Саратовской области на протяжении нескольких лет скрывали, что убили одного из опекаемых ими мальчиков с инвалидностью.

В период с 2019 по 2021 год фигурантка увезла в город Балаково малолетнего ребенка с инвалидностью, где расправилась с ним. Следствию теперь предстоит выяснить, когда именно был убит мальчик. О местоположении тела в пресс-службе СКР не сообщали.

«Факт убийства ребенка длительное время оставался неизвестным, в том числе по причине того, что должностные лица органов опеки и попечительства не проводили плановых проверок условий проживания детей в установленные законом сроки, что не позволило своевременно выявить угрозу их жизни и здоровью. Лишь в феврале 2025 года женщина была отстранена от исполнения обязанностей опекуна, был установлен факт исчезновения малолетнего, после чего обвиняемая скрылась», — рассказали в СКР.

