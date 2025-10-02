Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:52

Папа или полицейский: мужчине не дали похитить девочку у магазина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье предполагаемый педофил едва не похитил ученицу второго класса у продуктового магазина. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Подозрительный тип

Днем 2 октября Telegram-канал Readovka опубликовал запись с камеры внешнего наблюдения из города Балашихи. На кадрах видно, как 1 октября в 17:59 мск мужчина догоняет школьницу на подходе к продуктовому магазину. Незнакомец хватает девочку за руку и пытается увести в неизвестном направлении.

Девочка при этом не торопится следовать за ним и сопротивляется его настойчивости. Через несколько секунд в кадре появляется молодой человек в капюшоне, который пытается выяснить, что происходит. Затем ситуацией заинтересовались проходившая мимо женщина и мужчина в черной одежде с эмблемой PS.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мама обратилась в полицию

По данным Readovka, девочка — ученица второго класса. Сейчас школьница в безопасности, а ее мама обратилась с заявлением в полицию.

Подозрительный мужчина выглядел невзрачно. На нем были черные штаны, черная куртка и черные кроссовки с белой подошвой. Мужчина коротко стрижен.

Telegram-канал «112» при этом пишет, что подмосковная полиция заинтересовалась инцидентом после публикации сообщений в СМИ. По данным канала, спаситель подоспел к девочке, потому что она закричала. Подозрительный мужчина утверждал, что он отец ребенка, но девочка это отрицала.

Представился полицейским?

Telegram-канал SHOT утверждает, что инцидент произошел у магазина на улице Карла Маркса.

По данным «Осторожно Media», девочку чуть не похитили недалеко от школы № 32. При этом, по данным источника, мужчина преставился не папой, а сотрудником полиции и начал угрожать подоспевшему на помощь гражданину.

РЕН ТВ сообщает, что полиция уже разыскивает злоумышленника. По данным RT, инцидентом заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете.

