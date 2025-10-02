Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 12:00

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту аджику я готовлю уже пятый год, и она стала главным хитом среди моих зимних заготовок. Свое грозное название «Кобра» она оправдывает полностью — жалящая, яркая и с характером! Но при этом у нее насыщенный вкус с фруктовыми нотками, а не просто огненная жгучесть. Я добавляю ее в супы, к мясу и даже в маринады — она прекрасно хранится в погребе до нового урожая. Гости всегда просят баночку с собой, а я с радостью делюсь этим сокровищем.

Нам понадобится: 2,5 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 0,5 кг яблок, 0,5 кг моркови, 300 г чеснока, 3-5 стручков острого перца, 200 г сахара, 100 мл уксуса 9%, 2 ст. л. соли. Все овощи и яблоки тщательно моем.

Помидоры, перец, яблоки и морковь прокручиваем через мясорубку. Чеснок и острый перец измельчаем отдельно. Все смешиваем в большой кастрюле.

Доводим до кипения, варим 40 минут на медленном огне, постоянно помешивая. Добавляем сахар, соль и уксус, готовим еще 10 минут. Горячую аджику разливаем по стерильным банкам и закатываем. Укутываем одеялом до полного остывания.

аджика
рецепты
соусы
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
