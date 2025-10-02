Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:17

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Массовое появление якобы российских беспилотников около аэропортов в Европе было постановкой, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, подобные акции направлены на создание напряженности и давление на европейские общества и парламенты.

Это тот самый случай, когда «читай, кому выгодно». Есть ли хоть какая-то малейшая выгода для России устраивать вот такой перформанс? Это же просто показательные выступления, результат которых — нервозность Европы. Нам нет ни малейшего смысла нервировать Европу, создавать напряжение внутри Европейского союза, государств. То есть это не военные действия, это определенным образом срежиссированная постановка, — сказал Мирошник.

По его мнению, ситуация с якобы российскими дронами связана с предстоящим утверждением бюджетов в парламентах европейских стран. Он отметил, что главная цель подобных действий заключается в оказании давления на избирателей и депутатов, чтобы те поддержали выделение дополнительных средств на украинское направление. Дипломат добавил, что именно этим объясняются попытки найти «русский след» и распространение сообщений о беспилотниках.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не находится в состоянии войны, но и больше не находится в состоянии мира. Так он прокомментировал инциденты с дронами в Дании и на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Канцлер отметил, что инциденты с обнаружением дронов вызывают тревогу. При этом он добавил, что их происхождение на данный момент все еще остается неизвестным.

