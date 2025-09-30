Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:58

Мерц объявил, что Германия больше не находится в состоянии мира

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Германия не находится в состоянии войны, но и больше не находится в состоянии мира, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на мероприятии, организованном газетой Rheinische Post. Так он прокомментировал инциденты с дронами в Дании и федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности. <…> Мы живем в совершенно другом мире, — передает газета слова Мерца.

Канцлер отметил, что инциденты с обнаружением дронов вызывают тревогу. При этом он добавил, что их происхождение на данный момент все еще остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Дании начали срочный призыв военнослужащих из резерва. Мобилизация связана с участившимися случаями появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов, которые фиксировались над военными объектами, включая авиабазы Каруп и Скридструп, а также казармы в Хольстебро. Министерство обороны Дании воздерживается от официальных комментариев по поводу данной ситуации.

