30 сентября 2025 в 01:47

Дания задействует свои резервы после инцидентов с БПЛА

TV2: ВС Дании срочно вызвали резервистов после случаев с беспилотниками в небе

Копенгаген, Дания Копенгаген, Дания Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Дании начали срочный призыв военнослужащих из резерва. Мобилизация связана с участившимися случаями появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов, сообщил национальный телеканал TV2.

Согласно сообщениям СМИ, военнослужащие резерва должны прибыть к местам службы в кратчайшие сроки. Инциденты с беспилотниками фиксировались над военными объектами, включая авиабазы Каруп и Скридструп, а также казармы в Хольстебро.

Неопознанные БПЛА также наблюдались в воздушном пространстве над несколькими гражданскими аэропортами страны. Министерство обороны Дании воздерживается от официальных комментариев по поводу данной ситуации.

Мероприятия проводятся на фоне усиления мер безопасности ключевых объектов инфраструктуры. Ситуация с беспилотниками продолжает оставаться в центре внимания датских властей и средств массовой информации.

Ранее российская сторона отреагировала на планы США поставлять ракеты Tomahawk Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вооружение в любом случае не сможет изменить ситуацию на фронте. Поэтому помощь со стороны НАТО является бесполезной.

