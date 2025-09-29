В Кремле отреагировали на возможные поставки ракет Tomahawk Киеву Песков: ракеты Tomahawk не станут панацеей для Киева в случае их поставок

Американские ракеты Tomahawk, в случае их поставок Украине, не смогут изменить ситуацию на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на соответствующее заявление спецпредставителя главы США Дональда Трампа Кита Келлога, передает ТАСС.

Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем <…>. Нет никакой панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, — сказал Песков.

Ранее Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. В то же время политик не уточнил, идет ли речь об ударах американскими средствами поражения. Однако он предположил, что просьба украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. километров, может быть связана именно с этим.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Трамп в теории может передать Украине не только Tomahawk, но и ракеты ATACMS. По его словам, это оружие уже знакомо российским военным, поэтому понимание, как ему противостоять, у них есть.