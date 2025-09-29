Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 12:31

В Кремле отреагировали на возможные поставки ракет Tomahawk Киеву

Песков: ракеты Tomahawk не станут панацеей для Киева в случае их поставок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские ракеты Tomahawk, в случае их поставок Украине, не смогут изменить ситуацию на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на соответствующее заявление спецпредставителя главы США Дональда Трампа Кита Келлога, передает ТАСС.

Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем <…>. Нет никакой панацеи, которая может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, — сказал Песков.

Ранее Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. В то же время политик не уточнил, идет ли речь об ударах американскими средствами поражения. Однако он предположил, что просьба украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. километров, может быть связана именно с этим.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Трамп в теории может передать Украине не только Tomahawk, но и ракеты ATACMS. По его словам, это оружие уже знакомо российским военным, поэтому понимание, как ему противостоять, у них есть.

Россия
Дмитрий Песков
США
Украина
Tomahawk
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.