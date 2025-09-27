Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву

Президент США Дональд Трамп в теории может передать Украине крылатые ракеты Tomahawk и ракеты ATACMS, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это оружие уже знакомо российским военным, поэтому понимание, как ему противостоять, есть.

Что США могут предоставить? Есть крылатые ракеты Tomahawk, аналог нашим «Калибрам». С дальностью до 2,5 тысячи километров, дозвуковые. Они в основном морского базирования. Сомневаюсь, что сейчас их решат отдать Украине. Но в будущем посмотрим, Трамп может и передумать. Еще у США есть ракеты ATACMS большего радиуса действия. Так или иначе, это оружие нам уже знакомо, и мы знаем, как с ним бороться, — пояснил Дандыкин.

Эксперт обратил внимание, что Трамп хотел бы возложить ответственность за покупку оружия для Украины на Европу. По его словам, на данном этапе США не планировали ничего поставлять Киеву самостоятельно.

Поэтому у меня есть определенные сомнения, что США разрешат Украине ударять вглубь России с помощью американского оружия. Но, учитывая непостоянство Трампа, возможен сценарий, при котором они будут продавать свое оружие Европе, а те — уже Украине и разрешат ей наносить удары по нашим территориям, — добавил Дандыкин.

Ранее стало известно, что президент США не одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk от имени стран НАТО. При этом ракеты, способные долететь до Москвы, были в списке запрошенного Киевом вооружения. Причины такого решения республиканец не раскрыл.