Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 13:24

Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву

Военэксперт Дандыкин: Трамп может передать Украине ракеты Tomahawk и ATACMS

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп в теории может передать Украине крылатые ракеты Tomahawk и ракеты ATACMS, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это оружие уже знакомо российским военным, поэтому понимание, как ему противостоять, есть.

Что США могут предоставить? Есть крылатые ракеты Tomahawk, аналог нашим «Калибрам». С дальностью до 2,5 тысячи километров, дозвуковые. Они в основном морского базирования. Сомневаюсь, что сейчас их решат отдать Украине. Но в будущем посмотрим, Трамп может и передумать. Еще у США есть ракеты ATACMS большего радиуса действия. Так или иначе, это оружие нам уже знакомо, и мы знаем, как с ним бороться, — пояснил Дандыкин.

Эксперт обратил внимание, что Трамп хотел бы возложить ответственность за покупку оружия для Украины на Европу. По его словам, на данном этапе США не планировали ничего поставлять Киеву самостоятельно.

Поэтому у меня есть определенные сомнения, что США разрешат Украине ударять вглубь России с помощью американского оружия. Но, учитывая непостоянство Трампа, возможен сценарий, при котором они будут продавать свое оружие Европе, а те — уже Украине и разрешат ей наносить удары по нашим территориям, — добавил Дандыкин.

Ранее стало известно, что президент США не одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk от имени стран НАТО. При этом ракеты, способные долететь до Москвы, были в списке запрошенного Киевом вооружения. Причины такого решения республиканец не раскрыл.

США
Украина
Россия
ракеты
Мария Зеленина
М. Зеленина
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев запустил свыше 10 дронов по Курской и Белгородской областям
Болгарский гювеч – овощная вкуснятина в духовке
На Украине закрыли главную лазейку для уклонистов от мобилизации
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана
Пескову пришлось ответить на каверзный вопрос о влиянии СВО на экономику
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.